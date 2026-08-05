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टीएमसी शासन के दौरान जारी जाति प्रमाण पत्रों की जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल सरकार ने टीएमसी सरकार के दौरान जारी जाति प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की है। अब तक 1,22,117 प्रमाण पत्रों की समीक्षा की गई है, जिनमें से 76,750 सही पाए गए हैं। 45,000 से अधिक प्रमाण पत्रों को आगे की जांच के लिए चिह्नित किया गया है। जांच का उद्देश्य नियमों के अनुसार प्रमाण पत्रों की सख्त जांच करना है।

टीएमसी शासन के दौरान जारी जाति प्रमाण पत्रों की जांच शुरू

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के दौरान जारी जाति प्रमाण पत्रों की बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। इसके दायरे में 45,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं। इस पहल के तहत 135 प्रमाण पत्र पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 1,22,117 जाति प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की गई है। इनमें से 76,750 दस्तावेज सही पाए गए हैं। हालांकि, 45,000 से ज्यादा प्रमाण पत्रों को आगे की जांच के लिए चिह्नित किया गया है।यह कदम टीएमसी शासन के दौरान ओबीसी, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र जारी करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोपों के बाद उठाया गया है।

एक अधिकारी ने बताया कि इसका मकसद तय नियमों के अनुसार हर प्रमाण पत्र की सख्ती से जांच करना है। जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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