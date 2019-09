ममता को फिर लगेगा झटका? TMC विधायक के गणेश पूजा में चीफ गेस्ट थे दिलीप घोष-मुकुल रॉय

पश्चिम बंगाल में गणेश चतुर्थी के मौके पर एक अलग राजनीतिक नजारा देखने को मिला। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक सब्यसाची दत्ता द्वारा आयोजित गणेश पूजा में मुख्य अतिथि के तौर पर बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष, पार्टी नेता अरविंद मेनन और मुकूल रॉय पहुंचे दिखे। टीएमसी विधायक सब्यसाची दत्ता के साथ भाजपा के तीन नेताओं ने सोमवार को साल्टलेक इलाके में बने पंडाल में गणेश भगवान पूजा की। इस घटना के बाद से बंगला की राजनीति में कई तरह की अटकलबाजियां शुरू हो गई हैं।

तृणमूल कांग्रेस विधायक दत्ता को मुकुल रॉय का करीबी बताया जाता है। दत्ता ने पिछले महीने ही बिधाननगर के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था।

West Bengal: Bharatiya Janata Party (BJP) leaders Dilip Ghosh and Mukul Roy attended the Ganesh Puja hosted by Trinamool Congress (TMC) MLA Sabyasachi Dutta at Salt Lake in Kolkata, yesterday. pic.twitter.com/s4gehyqPmm