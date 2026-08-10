नए सिरे से होगी आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच

अपडेट नोट--खबर बड़ी की गई है कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को राज्य के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वर्ष 2024 में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच नए सिरे से कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह फैसला मृत डॉक्टर की मां के अनुरोध पर लिया है। पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ अब भाजपा विधायक हैं। अधिकारी ने कहा कि रत्ना देबनाथ ने मुझे पत्र लिखकर नई जांच का अनुरोध किया था। मुख्य सचिव और विशेषज्ञों की टीम के साथ लंबी चर्चा के बाद मैं स्पेशल कमीशन एक्ट, 1952 के तहत नई जांच की घोषणा कर रहा हूं। अधिकारी ने दावा किया कि पुलिस इस मामले में अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रही। उन्होंने पीड़िता के अंतिम संस्कार में कथित खामियों की अलग से जांच के भी आदेश दिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

नए तथ्य उजागर शुभेंदु ने दावा किया कि पीड़िता का शव शुरू में नटागढ़ कदमतला श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए कतार में तीसरे स्थान पर था, उसे अचानक पहले स्थान पर लाया गया और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परिवार द्वारा अंतिम संस्कार का निर्धारित शुल्क नहीं दिया गया और किसी करीबी रिश्तेदार के अनिवार्य हस्ताक्षर भी नहीं लिए गए। अधिकारी ने आरोप लगाया कि निर्मल घोष, सोमनाथ डे और संजीव मुखर्जी ने मिलकर यह सब किया। पानीहाटी में पीड़िता के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अधिकारी ने कहा कि राज्य पुलिस अंतिम संस्कार से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करेगी, क्योंकि यह मामला सीबीआई की चल रही जांच के दायरे में नहीं आता है।

दर्दनाक घटना के नतीजे 9 अगस्त, 2024 के दिन को याद करते हुए अधिकारी ने कहा कि यह घटना आज भी दर्द और पीड़ा देती है। उन्होंने कहा कि जब भी हमें यह दिन याद आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारा दिल दर्द से भर जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ के सिर पर पुलिस की लाठी लगते देखकर मैं हैरान रह गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें भर्ती नहीं होने दिया गया और अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में ही छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं भूला नहीं हूं। जो कुछ भी जरूरी है, मैं वह कर रहा हूं और करता रहूंगा। मुझे इसे अंजाम तक पहुंचाना ही है।