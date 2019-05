बीजेपी-टीएमसी में तकरार के बीच ममता बोलीं- हां मैं PM मोदी के शपथ ग्रहण में जाऊंगी

पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के सिलसिले के बीच सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। 30 मई को होने वाले पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अन्य मुख्यमंत्रियों से भी कहा है। क्योंकि यह एक संवैधानिक कार्यक्रम है, समारोह में उपस्थित होने की कोशिश करूंगी। हां मैं जाऊंगी। बता दें कि पीएम मोदी 30 मई को दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसमें बिमस्टेक के नेता भी शामिल होने वाले हैं।

