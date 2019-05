ममता बनर्जी ने की CM पद से इस्तीफे की पेशकश, कहा- कुर्सी मेरे लिए बड़ी चीज नहीं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मैंने बैठक की शुरुआत में ही कहा कि बतौर मुख्यमंत्री मैं इस पद पर अब नहीं बनी रहना चाहती।" लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन घोर निराशाजनक रहा है जहां उसके सांसदों की संख्या साल 2104 के 34 के मुकाबले इस बार घटकर 22 रह गई है। भाजपा ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की और उसका वोट प्रतिशत 2014 के 17 प्रतिशत के मुकाबले इस बार 40.5 प्रतिशत तक बढ़ गया। यहां तक कि जिन सीटों पर टीएमसी जीती वहां भी भाजपा दूसरे नंबर पर रही जबकि वाम दल के हिस्से तीसरा स्थान आया।

West Bengal CM Mamata Banerjee: I told at the beginning of the meeting that I don't want to continue as the Chief Minister.