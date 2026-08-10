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शुभेंदु ने हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोलकाता में, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत, राज्य सरकार 15 अगस्त से पहले 70 लाख राष्ट्रीय ध्वज वितरित करेगी। मुख्यमंत्री ने तिरंगा हाथ में लेकर मेयो रोड से विक्टोरिया मेमोरियल तक रैली का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य भाजपा विधायक भी शामिल हुए।

शुभेंदु ने हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कोलकाता में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत एक रैली को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री शरद्वता मुखोपाध्याय और भाजपा के अन्य विधायक भी शामिल हुए। इस अभियान के तहत, राज्य सरकार 15 अगस्त से पहले पूरे राज्य में 70 लाख राष्ट्रीय ध्वज बांटेगी। तिरंगा हाथ में लिए अधिकारी ने मेयो रोड से विक्टोरिया मेमोरियल तक रैली का नेतृत्व किया।

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