ममता सरकार ने धोखा दिया, हमें बीजेपी पर भरोसा, बंगाल के मौलाना का चौकाने वाला बयान

फुरफुरा शरीफ के पीरजादा नजबोत सिद्धिकी ने ममता बनर्जी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। नजबोत ने कहा कि बंगाल में मुसलमान खतरे में हैं और हमें अब बीजेपी से प्यार है और उनपर भरोसा है।

लाइव हिंदुस्तान,कोलकाता Atul Gupta Thu, 31 Mar 2022 08:45 PM

