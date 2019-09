पश्चिम बंगाल: सांसद अर्जुन सिंह पर हमले के खिलाफ BJP का हल्ला बोल, 12 घंटे का बंद बुलाया

भारतीय जनता पार्टी के सासंद अर्जुन सिंह पर हमले के खिलाफ में पार्टी ने बंगाल में बंद का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बैरकपुर, नॉर्थ 24 परगना जिले में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। यह बंद आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में लोगों के समूह से सड़क की नाकेबंदी हटाने के लिए पुलिस के कथित लाठीचार्ज में रविवार को भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के सिर में चोट लग गई थी।

अर्जुन सिंह ने दावा किया था कि बैरकपुर पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने उन पर वार किया, जिससे उनके सिर पर चोट लगी। खून से सनी कमीज पहने और सिर पर पट्टी बांधे हुए सांसद ने कहा कि वर्मा एक पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने श्यामनगर में भाजपा के पार्टी कार्यालय के कब्जे को लेकर पार्टी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई की। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया था कि कांकीनारा में दो समूहों के बीच एक झड़प के दौरान पथराव किये गये और सिंह को इसमें चोट लगी।

West Bengal: Bharatiya Janata Party (BJP) has called for a 12-hour bandh today in Barrackpore, North 24 Parganas district from 6 am to 6 pm, to protest against the attack on party's MP Arjun Singh yesterday. pic.twitter.com/MuDKt5wprn