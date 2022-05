बंगालः बीरभूम हिंसा मामले में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मार्च में हुई हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 10 हो गया है। यहां स्थानीय अस्पताल में एक महिला ने दम तोड़ दिया जो कि 40 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी।

