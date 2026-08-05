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विधायकों से गलत व्यवहार करने वाला मार्शल निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अनुशासनहीनता के कारण मार्शल देबब्रत मुखोपाध्याय को निलंबित किया। विधायकों ने आरोप लगाया कि मुखोपाध्याय का व्यवहार अशिष्ट था। यह घटना विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुई है जब किसी मार्शल को निलंबित किया गया।

विधायकों से गलत व्यवहार करने वाला मार्शल निलंबित

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने पिछले महीने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान गलत व्यवहार के कारण मार्शल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रधान सचिव एसएन दास द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित मार्शल देबब्रत मुखोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है। विधानसभा सूत्रों ने बताया कि कई नवनिर्वाचित विधायकों ने सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) के सामने मौखिक और लिखित रूप में असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों के साथ व्यवहार करने और अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को निभाने में मुखोपाध्याय का व्यवहार अशिष्ट था।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य विधानसभा के इतिहास में शायद यह पहला मामला है जब किसी मार्शल को निलंबित किया गया है।

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