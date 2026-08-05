विधायकों से गलत व्यवहार करने वाला मार्शल निलंबित
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अनुशासनहीनता के कारण मार्शल देबब्रत मुखोपाध्याय को निलंबित किया। विधायकों ने आरोप लगाया कि मुखोपाध्याय का व्यवहार अशिष्ट था। यह घटना विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुई है जब किसी मार्शल को निलंबित किया गया।
कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने पिछले महीने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान गलत व्यवहार के कारण मार्शल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रधान सचिव एसएन दास द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित मार्शल देबब्रत मुखोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है। विधानसभा सूत्रों ने बताया कि कई नवनिर्वाचित विधायकों ने सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) के सामने मौखिक और लिखित रूप में असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों के साथ व्यवहार करने और अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को निभाने में मुखोपाध्याय का व्यवहार अशिष्ट था।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य विधानसभा के इतिहास में शायद यह पहला मामला है जब किसी मार्शल को निलंबित किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें