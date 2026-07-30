प्रशासन ने पत्थर व्यवसायी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई
पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के महम्मदबाजार में प्रशासन ने पत्थर व्यवसायी टुलू मंडल की संपत्ति पर कार्रवाई की है। मीनार मंडल के घर से 15 किलो सोना और 28 करोड़ रुपये जब्त किए गए। पुलिस ने एक निजी वाहन में योजना बनाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को चोरी के आरोप में रिमांड पर भेजा गया है।
रानेश्वर। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के महम्मदबाजार थाना क्षेत्र के पांचामी पत्थर उद्योग क्षेत्र के पत्थर व्यवसायी पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। पत्थर कारोबारी टुलू मंडल के अकूत सम्पत्ति पर प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। और टुलू मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल के डेउचा स्थित घर से अकूत सम्पत्ति जब्त की गई है। इस घर से करीब साढ़े 28 करोड़ रुपया एवं 15 किलो सोना बरामद हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल घर की तलाशी लेकर इस अवैध सम्पत्ति को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मुनीर सरकारी बस चालक था। बाद में नोकरी छोड़कर पत्थर व्यवसायी टुलु मंडल का काम काज देखने लगा। और अकूत सम्पत्ति की पहाड़ घर मे जमा कर लिया। हलांकि अनुमान है कि जब्त रुपया एवं सोना टुलू मंडल का ही है।
पुलिस कार्रवाई
इधर इसी क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई में एक निजी वाहन में कई लोग सवार होकर योजना बनाते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गुरुवार को वीरभूम जिला मुख्यालय के सिउड़ी कोर्ट में गिरफ्तार सभी आरोपी को प्रस्तुत किया गया है। और न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार सभी आरोपी को कई दिनो की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। बताया जा रहा है। सभी को चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपी में से चार लोग दुमका के रहने वाले है। चर्चा है कि बरामद के पूर्व ही सभी लोग सोना एवं रुपया उड़ाने वहां पहुंचे थे। अकूत नोट एवं सोना बरामदगी को लेकर इलाके में चर्चा की बाजार गर्म है।
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