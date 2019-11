पश्चिम बंगाल: बर्दवान रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पर भगदड़, 11 लोग घायल

पश्चिम बंगाल के बर्दवान रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पर भगदड़ की खबर आ रही हैं। ओवर ब्रिज पर मची इस भगदड़ में 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिनको इलाज के लिए नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह भगदड़ किस वजह से मची। लेकिन जिस वक्त भगदड़ मची उस वक्त ब्रिज पर काफी लोग थे। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। घटना के बाद मौके पर पुलिस और राहत बचाव की टीम पहुंच गई है। इस संबध अभी तक पूरी जानकारी सामने आने का इंतजार है।

West Bengal: 11 persons got injured in a stampede on an over bridge at Burdwan Railway Station, earlier today. Injured have been admitted to a nearby hospital. pic.twitter.com/8OQO01p6N0