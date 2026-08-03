काशी साहू महाविद्यालय में इंडक्शन प्रोग्राम: वरिष्ठ छात्रों ने नए विद्यार्थियों को सिखाए अनुशासन के पाठ
सरायकेला के काशी साहू महाविद्यालय में स्नातक सत्र 2026-30 के नव नामांकित विद्यार्थियों के लिए एक परिचयात्मक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. संजय यादव ने किया, जिन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और नियमित अध्ययन की सलाह दी। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को अनुशासन और मेहनत की महत्वता बताई।
सरायकेला। काशी साहू महाविद्यालय में स्नातक सत्र 2026-30 के नव नामांकित विद्यार्थियों के स्वागत एवं मार्गदर्शन के लिए परिचयात्मक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. संजय यादव एवं शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर नए विद्यार्थियों का अभिनंदन किया।अपने संबोधन में डॉ. संजय यादव ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, पुस्तक पठन और लेखन की आदत विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शिक्षकों ने अनुशासन, धैर्य, कड़ी मेहनत और व्यावहारिक ज्ञान को सफलता का आधार बताया।कार्यक्रम
में वरिष्ठ छात्र-छात्राओं ने अपने अनुभव साझा कर नए विद्यार्थियों को समयपालन, ड्रेस कोड और नियमित कक्षाओं में उपस्थिति के लिए प्रेरित किया। नवप्रवेशी विद्यार्थियों ने भी कॉलेज से अपनी अपेक्षाएं व्यक्त कीं। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश कुमार तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुप्रभा टूटी ने किया। इस अवसर पर शिक्षक, कर्मचारी, छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित रहे।
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