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एसपी महिला कॉलेज में नवागंतुक छात्राओं का स्वागत सह परिचय सत्र आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका, प्रतिनिधि।एसपी महिला कॉलेज में नवागंतुक छात्राओं का स्वागत सह परिचय सत्र आयोजितएसपी महिला कॉलेज में नवागंतुक छात्राओं का स्वागत सह परिचय सत्र आ

एसपी महिला कॉलेज में नवागंतुक छात्राओं का स्वागत सह परिचय सत्र आयोजित

दुमका, प्रतिनिधि।एसपी महिला कॉलेज में सत्र 2026-2030 की छात्राओं के लिए स्वागत सह परिचय सत्र कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई छात्राओं को महाविद्यालय के नियम, सुविधाओं और शैक्षणिक व्यवस्था से अवगत कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत गीत से हुई। एनईपी नोडल पदाधिकारी डॉ. नम्रता गौरव ने छात्राओं को नई शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनईपी के तहत छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा और बहु-विषयक विकल्प मिलेंगे। रैंकिंग विरोधी प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ. प्रेमलता मुर्मू ने छात्राओं को परिसर में सुरक्षित माहौल और रैंकिंग विरोधी नियमों के बारे में बताया।

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परीक्षा प्रभारी डॉ. ईश्वर मरांडी और डॉ. खुशबू तिग्गा ने परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन और उपस्थिति से जुड़े नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. हनीफ ने कॉलेज के नियमों एवं अनुशासन पर प्रकाश डाला। डॉ. राकेश कुमार ने छात्राओं को अनुशासन के महत्व को समझाया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. महाश्वेता ने किया। अंत में सभी नवागंतुक छात्राओं को भेंट स्वरूप पेन देकर स्वागत किया गया।

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