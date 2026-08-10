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कोटवन बार्डर पर पुलिस ने कांवड़ियों पर बरसाये फूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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कोटवन के समीप हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कावंडियों का पुलिस ने भव्य स्वागत किया। पुलिस ने पुष्प वर्षा की, जलपान कराया और शिव भक्तों को माला पहनाई। कावंडियों ने पुलिस के कार्य की सराहना की और बम-बम भोले के जयकारे लगाए। पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मनोबल बढ़ाने का संकल्प लिया।

कोटवन बार्डर पर पुलिस ने कांवड़ियों पर बरसाये फूल

हाइवे पर कोटवन के समीप हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कावंडियों का पुलिस ने स्वागत किया। पुलिस ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, जलपान कराया। रविवार सुबह फरसा बाले बाबा की टीम द्वारा हरिद्वार से कोसीकलां में प्रवेश किया गया। कोसीकलां में प्रवेश करते ही कोटवन चौकी के समीप चौकी प्रभारी उत्तम सिंह चौहान द्वारा पुलिस टीम के साथ कावड़ियों का अभिनन्दन किया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा पुष्प वर्षा कर फलाहार व जलपान कराया। सभी शिव भक्तों को पुलिस टीम द्वारा माला पहनायी गयी। कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा किये गये कार्य की कांवड़ियों ने प्रशंसा करते हुए बम-बम भोले के जयकारे लगाये और पदयात्रा के लिये आगे बढ़ गये।

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पुलिस टीम के द्वारा किये गया स्वागत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और कठिन तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन यात्रा के दौरान थके हुए श्रद्धालुओं का मनोबल बढ़ाना और उनकी सेवा करना भी पुलिस के लिए सौभाग्य की बात है।

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