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युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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देवेंद्र, कपकोट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। विधायक सुरेश गड़िया ने कार्यकर्ताओं की भूमिका और संगठन की मजबूती पर बात की। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है और सभी कार्यकर्ता समाज एवं राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं।

युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को किया स्वागत
युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को किया स्वागत

देवेंद्र, कपकोट। शिखर मंडल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुवार को रामघाट में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने संवाद किया। उन्होंने कहा कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होती है। इस अवसर पर संगठन की मजबूती, युवाओं की सक्रिय भागीदारी तथा राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता युवा मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। युवा शक्ति ही विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की सबसे बड़ी ऊर्जा है, और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी भावना के साथ समाज एवं राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित है।

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