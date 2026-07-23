संत हरी राम का विहिप ने किया स्वागत
गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में संत हरि राम शास्त्री का जोरदार स्वागत किया गया। वे जोधपुर राजस्थान से आए हैं और नेपाल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस अवसर पर कई VHP सदस्य उपस्थित रहे।
गोरखपुर। जोधपुर राजस्थान से पधारे संत मार्गदर्शन मंडल के सदस्य श्री बड़ा रामद्वारा चांदपोल राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय संत हरी राम शास्त्री का विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में गुरुवार को जोरदार स्वागत किया गया। संत हरि राम शास्त्री अपने नेपाल प्रवास पर गोरखपुर के रास्ते प्रस्थान कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ से भेंट भी की। स्वागत करने वालों में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कोषाध्यक्ष डॉ. आरपी शुक्ला, दीपेश, दुर्गेश त्रिपाठी, शीतल, अभय सिंह, उत्कर्ष, दीपक, योगेश आदि उपस्थित रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें