करीम सिटी कॉलेज में नए विद्यार्थियों का स्वागत
करीम सिटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में स्नातक सत्र 2026-30 के नवागंतुक छात्रों के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज ने कॉलेज की नियमावली, पाठ्यक्रम और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दिया। उन्होंने नए सत्र की कक्षाएं 8 अगस्त से शुरू होने की घोषणा की।
करीम सिटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में स्नातक सत्र 2026-30 के नवनामांकित छात्र-छात्राओं के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज की नियमावली, पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रक्रिया और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को एनसीसी, एनएसएस, वूमेन सेल, स्पार्क, स्पोर्ट्स और रोटरैक्ट क्लब जैसी गतिविधियों से भी अवगत कराया गया। अंत में प्राचार्य ने सभी विभागों के शिक्षकों का परिचय कराया और बताया कि नए सत्र की कक्षाएं 8 अगस्त से शुरू होंगी।
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