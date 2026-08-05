नियमित टीकाकरण का ग्रॉफ बढ़ाने का निर्देश

नियमित टीकाकरण का ग्रॉफ बढ़ाने का निर्देश
कुमारखंड में सीएचसी में मंगलवार को एएनएम और जीएनएम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रभारी डॉ. वरुण कुमार ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन और नियमित टीकाकरण बढ़ाने पर जोर दिया। बीएचएम कुमार धनंजय ने खसरा रुबैला टीका लगाने और टीबी अभियान के तहत लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए।
कुमारखंड,निज प्रतिनिधि। सीएचसी में मंगलवार को एएनएम व जीएनएम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता सीएचसी प्रभारी डॉ. वरुण कुमार ने की। सीएचसी प्रभारी ने सभी एएनएम व जीएनएम से अपने पोषक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने नियमित टीकाकरण का ग्रॉफ बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर माइक्रोप्लान के अनुसार निर्धारित तिथि को लक्षित बच्चे एवं गर्भवती महिला का शत प्रतिशत टीकाकरण करना है। बैठक में बीएचएम कुमार धनंजय ने कहा कि टीकाकरण के दौरान खसरा रुबैला के टीके लगाने पर जोर देने, 100 दिन टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर टीबी लक्षण वाले लोगों को चिह्नित करने, सोमवार से फिर शुरू हुए आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड में नाम वाले लोगों एवं वय वंदन कार्ड 70 वर्ष आयु वाले लोगों का बगैर राशन कार्ड के कार्ड बनाए जाने पर जोर दिया।
उन्होंने एनसीडी जांच कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मौके पर जीएनएम सुमेधा व चंद्रप्रभा पिंकी ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत एएनएम को घर घर जाकर जांच करने और गर्भवती महिलाओं को खून की कमी रहने पर उसे सीएचसी में इलाज कराने की सलाह देने को कहा। मौके पर बीसीएम उपेन्द्र कुमार अमर, फार्मासिस्ट सुब्रत दास, एएनएम पल्लवी कुमारी, आकांक्षा कुमारी, पूनम कुमारी, मुस्कान कुमारी, पूजा कुमारी, सीमा प्रवीण, शिवानी कुमारी, निरुपमा कुमारी, नीतू कुमारी, नेहा कुमारी, मिली कुमारी, रंजू कुमारी, पूजा कुमारी, प्रियंका कुमारी आदि मौजूद रहे।
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