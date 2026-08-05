कुमारखंड,निज प्रतिनिधि। सीएचसी में मंगलवार को एएनएम व जीएनएम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता सीएचसी प्रभारी डॉ. वरुण कुमार ने की। सीएचसी प्रभारी ने सभी एएनएम व जीएनएम से अपने पोषक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने नियमित टीकाकरण का ग्रॉफ बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर माइक्रोप्लान के अनुसार निर्धारित तिथि को लक्षित बच्चे एवं गर्भवती महिला का शत प्रतिशत टीकाकरण करना है। बैठक में बीएचएम कुमार धनंजय ने कहा कि टीकाकरण के दौरान खसरा रुबैला के टीके लगाने पर जोर देने, 100 दिन टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर टीबी लक्षण वाले लोगों को चिह्नित करने, सोमवार से फिर शुरू हुए आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड में नाम वाले लोगों एवं वय वंदन कार्ड 70 वर्ष आयु वाले लोगों का बगैर राशन कार्ड के कार्ड बनाए जाने पर जोर दिया।