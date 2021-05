तमिलनाडु में 31 मई तक सप्ताह भर का लॉकडाउन, इन चीजों की होगी अनुमति

कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत पर किसी कहर की तरह टूटी है। ऐसे में अलग-अलग राज्यों में लगे लॉकडाउन को भी बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में तमिलनाडु में 31 मई तक सप्ताह भर का लॉकडाउन लगा दिया गया है।

इस दौरान केवल फार्मेसियों, दूध की सप्लाई, पेयजल सप्लाई और समाचार पत्र वितरण की अनुमति रहेगी। हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से सभी जिलों में सब्जी, फल उपलब्ध कराया जाएगा।

