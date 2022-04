दिल्ली, यूपी से झारखंड तक रहेगा अभी लू का कहर, मौसम विभाग ने बताया कब से राहत

मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 2 से 4 मई तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 2 से 4 मई तक तापमान 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

इस खबर को सुनें