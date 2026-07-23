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नैनीताल में कोहरे के बीच रुक रुककर हुई बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल में गुरुवार सुबह से बादल और कोहरा छाया रहा। सुबह 9 बजे से बारिश शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद मौसम सामान्य हो गया। दोपहर में फिर से कोहरा छाने लगा और शाम तक बारिश का दौर जारी रहा। बीते 24 घंटों में 9 एमएम बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 20°C और अधिकतम 26°C दर्ज किया गया।

नैनीताल में कोहरे के बीच रुक रुककर हुई बारिश

नैनीताल। सरोवर नगरी में गुरुवार को सुबह से ही आसमान में बादल और कोहरा छाया रहा। सुबह करीब 9 बजे से बारिश शुरू हो गई। कुछ देर हुई बारिश के बाद फिर से मौसम सामान्य हो गया और बादलों के बीच हल्की धूप भी नजर आई। दोपहर में पूरा शहर फिर से कोहरे की आगोश में समा गया और शाम तक रुक रुककर बारिश का दौर जारी रहा। बारिश और कोहरे के चलते हल्की ठंड भी महसूस हुई। शहर में बीते 24 घंटों में 9 एमएम बारिश दर्ज की गई और सभी सड़क मार्ग सुचारू रहे। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शहर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

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