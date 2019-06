देशभर में गर्मी का कहर जारी, 48 घंटों में केरल पहुंचेगा मानसून, जानें मौसम का हाल

पूरे देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिससे लोगों को जीना मुहाल हो गया है। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हाहाकार मचा है। हालांकि, कई जगहों पर गर्मी से थोड़ी राहत की भी खबर है. मौसम की जानकारी रखने वाली एजेंसी स्काईमेट के मौसम विज्ञानी समर चौधरी ने बताया कि अगले 48 घंटों के अंदर केरल में मॉनसून पहुंच सकता है। हालांकि, इस साल मानसून कमजोर रहेगा। वहीं, दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए मानसून की सामान्य तिथियां जून के अंतिम सप्ताह में हैं, लेकिन इसमें 10-15 दिनों की देरी भी हो सकती है।

समर चौधरी ने बताया कि यह पिछले 65 वर्षों में दूसरा सबसे सूखा साल है। उन्होंने कहा कि प्री-मानसून के लिए सामान्य वर्षा 131.5 मिमी है, जबकि जो दर्ज की गई है वो 99 मिमी है। बता दें कि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और कुछ हिस्सों हिस्सों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ऐसे में मानसून की दस्तक लोगों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।

Samar Chaudhary, Skymet: Monsoon is expected to make a fall in Kerala within next 48 hours. This year monsoon will be weak. The normal dates of monsoon for Delhi & its adjoining regions is almost the last week of June but it may be delayed by 10-15 days. https://t.co/O3iB6tr6Cj