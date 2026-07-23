उमसभरी गर्मी से जनजीवन बेहाल, दिनभर धूप-छांव का मौसम
उमसभरी गर्मी से जनजीवन बेहाल, दिनभर धूप-छांव का मौसमउमसभरी गर्मी से जनजीवन बेहाल, दिनभर धूप-छांव का मौसमउमसभरी गर्मी से जनजीवन बेहाल, दिनभर धूप-छांव क
मौसम के बदलते मिजाज और बारिश के बाद बढ़ी उमस ने आम जनजीवन बेहाल कर दिया है। गुरुवार को सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रही, जिससे लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम का रुख बदल गया। कभी तेज धूप तो कभी बादलों की लुकाछिपी के बीच बढ़ी भीषण उमस ने लोगों को पसीने से तर-बतर कर दिया। गुरुवार सुबह से ही आसमान में काले-घने बादलों की उमड़-घुमड़ देखने को मिली। ठंडी हवाएं चलने से लगा कि झमाझम बारिश होगी, लेकिन दोपहर होते-होते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। आसमान से बादलों के हटते ही तेज धूप निकल आई। उमस और तीखी धूप ने परेशान कर दिया। दिनभर करीब 14 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं, लेकिन उमस के आगे यह हवाएं भी बेअसर साबित हुईं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पंखे और कूलर भी इस उमस भरी गर्मी में राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
आगामी दिनों में मौसम का मिजाज
आगामी दिनों में भी मौसम का रुख इसी तरह का बने रहने की संभावना है। आसमान में धूप-छांव का खेल चलता रहेगा और स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे गर्मी में राहत मिल सकती है। हालांकि तापमान में उतार-चढ़ाव बरकरार बना रहेगा।
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लेखक के बारे मेंAnil Sharma
शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।
कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
पत्रकारिता और लक्ष्य
विकास, समाज, अपराध, राजनीति से जुड़े विषयों पर अनिल शर्मा की गहरी समझ है। विकास, अपराध, राजनीति में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। अनिल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।