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दोपहर तक तेज धूप, फिर आसमान में घने बादल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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रविवार को अधिकतम तापमान 29.8 व न्यूनतम 27.6 डिग्री रहा पांच अगस्त तक एक-दो स्थान

दोपहर तक तेज धूप, फिर आसमान में घने बादल

भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले में जहां दोपहर तक लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ा। धूप के कारण उमस और गर्मी काफी बढ़ गई। वहीं दोपहर बाद आसमान में काले घने बादल छा गए। इससे गर्मी में कमी आई। सबौर समेत जिले के दक्षिणी व पूर्वी हिस्से में 7.4 मिलीमीटर बारिश हुई। दिन का अधिकतम तापमान 29.8 व न्यूनतम 27.6 डिग्री रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, तीन से पांच अगस्त के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है।

अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री रहने की संभावना है।बीएयू, सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार के मौसम आधारित कृषि परामर्श के अनुसार कम वर्षा के कारण धान के खेतों में खर-पतवार की वृद्धि अधिक हो सकती है। किसानों को समय पर खर-पतवार निकालने की सलाह दी जाती है। इधर, धान के बिचड़े की रोपनी के लिए किसानों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है।

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