इन दो राज्यों में अभी और झेलना होगा लू का कहर, जानें- कहां बारिश से मिलेगी बड़ी राहत

केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बाद मॉनसून अब पूर्वी, उत्तर और मध्य भारत का रुख करने वाला है। अगले दो से तीन दिनों में देश के कई राज्यों में मॉनसून आ सकता है। इससे भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को लू के थपेड़ों से राहत मिल सकती है। हालांकि इससे पहले इन राज्यों में तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। विभाग ने अपने अनुमान में कहा है कि तेज आंधी के साथ ही बादल गरजने के चलते आकाशीय बिजली गिर सकती है।

विभाग ने ट्वीट किया, 'मॉनसून आने से पहले तेज आंधी चल सकती है। इसके अलावा बादलों के गरजने और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, झारखंड और बिहार में अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है।' बता दें कि इन राज्यों में आमतौर पर 15 जून तक मॉनसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार 2 से 3 दिन पहले ही बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने इस साल बीते दो वर्षों की तरह ही सामान्य मॉनसून रहने की संभावना जताई है। कोरोना के इस दौर में सामान्य मॉनसून रहना अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम है।

♦ Ahead of the monsoon onset, fairly widespread thunderstorm activity accompanied by frequent cloud to ground lightning is likely over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand,, Chhattisgarh, Odisha, Bengal, Jharkhand and Bihar during the next 2 days.