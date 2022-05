भारत को भीषण गर्मी से राहत, दिल्ली में लू से आसार नहीं, इन राज्यों में हो सकती है बारिश

देशभर में अनेक स्थानों पर अप्रैल में सर्वकालिक रूप से तापमान उच्च स्तर पर रहा है और पारे का स्तर 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बांदा में शुक्रवार को 47.4 डिग्री सेल्सियस तपमान दर्ज किया गया।

Wed, 04 May 2022 06:27 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली

