फिर बदला मौसम: दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी के बाद बारिश

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को मौसम ने फिर करवट बदल ली है। गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाके में शाम को साढ़े चार बजे के आसपास अंधेरा छा गया। दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद तेज बारिश होने लगी है। आंधी तूफान के दौरान काले बाद आसमान में छा गए और दिन में ही अमावस्या की घनी काली रात जैसा अंधेरा छा गया। आंधी शुरू होते ही पूरे शहर में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। अलग-अलग इलाकों में आंधी से पेड़ टूटने लगे।

बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी ) ने चेतावनी दी थी कि दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में रविवार को तूफान आ सकता है। वहीं, राजस्थान के कई हिस्सों में अगले दो दिनों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई थी। इसके अलावा उत्तराखंड में शाम तक तूफान और ओलावृष्टि की आशंका भी बताई गई थी।

#WATCH: Weather took a turn in Gurugram as strong winds hit the city this afternoon. #Haryana pic.twitter.com/XMvvLbv3ZZ