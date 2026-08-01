दो से चार के बीच हो सकती है मध्यम वर्षा
उत्तर बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि, 02-04 अगस्त के दौरान कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन और वज्रपात होने का अनुमान है। वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज एवं दरभंगा जैसे जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की उम्मीद है।
पूसा। उत्तर बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में अधिकांश स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं है। हालांकि, 02-04 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है। वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, दरभंगा, सिवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। शेष स्थानों पर इस अवधि में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि के मौसम विभाग ने शुक्रवार को 5 अगस्त तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार इस अवधि में 10-15 किमी प्रति घंटे की गति से मुख्यतः पुरवा एवं दक्षिण-पूर्वी दिशा से चलने की संभावना है।
इस दौरान सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 प्रतिशत एवं दोपहर में 40 से 45 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान की अवधि में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री एवं न्यूनतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
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