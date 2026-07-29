मौसम : तीन दिनों तक बारिश के आसार, वज्रपात की भी आशंका

मुजफ्फरपुर में मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और शनिवार को तेज बारिश की संभावना जताई है। तापमान में भी 2 डिग्री की कमी आ सकती है। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम और उसके बाद शनिवार को अधिकांश स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान तापमान में दो डिग्री की कमी आने की भी संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है।

पूर्वानुमान यह पूर्वानुमान मौसम विज्ञान विभाग के पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को जारी किया है। वहीं, बुधवार को जिले के तापमान में आंशिक कमी आई। इसका कारण देर रात हुई बारिश बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान एक डिग्री कम होकर 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में भी 0.7 डिग्री की गिरावट आई। यह सामान्य से एक डिग्री कम 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, सुबह से धूप खिलने के बाद दोपहर में सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी जारी रही। इस दौरान पुरवा हवा कुछ तेज गति से चली। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

मानसून की स्थिति पूसा मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए सत्तार ने बताया कि जिले में अभी भी मानसून की स्थित कमजोर बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहने के कारण काफी कम बारिश हो पाई है। अगले तीन दिनों में कुछ सुधार होने के आसार दिख रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार को जहां कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं, शनिवार को अधिकांश स्थानों पर झमाझम बारिश की संभावना है। इससे जिले के तापमान में औसतन दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इस दौरान पुरवा हवा के बीच वज्रपात की भी आशंका है।