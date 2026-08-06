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बच्चों को झटके के साथ आ रहा बुखार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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संतकबीरनगर में मौसम में बदलावों के चलते बच्चों में तेज बुखार और झटके की समस्याएँ बढ़ गई हैं। अस्पताल में बच्चों का इलाज चल रहा है। जुलाई में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया, जिससे बुखार के मरीजों की पहचान कर उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है।

बच्चों को झटके के साथ आ रहा बुखार

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। कभी गर्मी कभी छांव तो कभी बारिश हो रही है। इसका असर मौसमी बीमारियों पर भी पड़ रहा है। बच्चों को तेज बुखार आ रहा है और कुछ बच्चों को बुखार के साथ झटके भी आ रहे हैं। अस्पताल में बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं, उनकी दवाएं शुरू होने के बाद उन्हें सिर पर ठंडे पानी से पट्टी करने की सलाह दी जा रही है।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान

जुलाई के महीने में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया। 11 जुलाई से दस अगस्त तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। दस्तक अभियान में आशाएं घर घर जा रही हैं। बुखार के मरीजों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उन्हें निकट के अस्पताल में इलाज के लिए भेज रही हैं। जो बच्चे अस्पताल आ रहे हैं। इन्हें सीएचसी के ईटीसी सेंटर पर भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। बीमारी गंभीर होने पर उन्हेँ जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है।

बच्चों की स्थिति

अस्पताल में जो बच्चे आ रहे हैं और उन्हें तेज बुखार के साथ झटका भी आ रह है। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में बच्चे को लेकर भर्ती हरिवंशपुर निवासी राजमति ने बताया कि उनके पांच साल के बच्चे को बुखार आने के बाद झटका भी आया और वह बच्चे को लेकर जिला असपताल में इलाज के लिए आई। बच्चे की पूरी जांच की गई, लेकिन जेई और एईएस की पुष्टि नहीं हुई। इसी प्रकार मगहर के करीम निजामी के तीन वर्षीय पुत्र को भी बुखार के साथ झटका आया है। उसे भी जिला अस्पताल भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

चिकित्सक की टिप्पणी

‘बच्चों को तेज बुखार आ रहे हैं। ईटीसी सेंटर के साथ जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे को जेई और एईएस की पुष्टि नहीं हुई है।’

डा. सोहन गुप्त

बालरोग विशेषज्ञ/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी

सामान्य प्रश्न

बच्चों में किन बीमारियों के लक्षण देखे जा रहे हैं?
बच्चों में तेज बुखार और झटके के लक्षण देखे जा रहे हैं।
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