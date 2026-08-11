मौसम: स्वतंत्रता दिवस पर हो सकती है हल्की बारिश

मौसम विभाग ने स्वतंत्रता दिवस की बारिश को लेकर जारी की जानकारी नई दिल्ली।

मौसम विभाग ने स्वतंत्रता दिवस की बारिश को लेकर जारी की जानकारी नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

बारिश की संभावना राजधानी में मंगलवार को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के बाद लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस सहित 17 अगस्त तक राजधानी में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह (4-6 बजे) लगभग 5 मिलीमीटर की बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, जिसके 70 प्रतिशत होने की संभावना हैं। सुबह (6-9 बजे) के बीच लगभग 2-3 मिलीमीटर की बहुत हल्की बारिश का एक और दौर हो सकता है, जिसके 60 प्रतिशत होने की संभावना हैं। दोपहर से शाम तक लगभग 3 मिलीमीटर की बहुत हल्की बारिश का एक और दौर हो सकता है, जिसके 60 प्रतिशत होने की संभावना हैं। इस दिन अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस बीच दक्षिणी पश्चिमी हवा 15 से 20 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवा से चल सकती है।

मौसम विभाग के आंकड़े मंगलवार को राजधानी में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। विगत तीन दिनों से हो रही बारिश की अपेक्षा मंगलवार को कम बारिश दर्ज की गई। हालांकि सुबह मौसम विभाग ने यलो के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। सबसे अधिक सफदरजंग में 4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मंगलवार की सुबह अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई यह सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। नमी का अधिकतम स्तर 100 फीसद तथा न्यूनतम स्तर 84 फीसद दर्ज किया गया।

भविष्यवाणी बुधवार को राजधानी में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस बीच अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

आईएमडी बारिश के आंकड़े आईएमडी बारिश के आंकड़े को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण

मौसम विभाग ने बारिश के आंकड़ों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग का कहना है कि सफदरजंग में कुल बारिश का आंकड़ा कल 230.5 मिमी प्रदर्शित हो रहा था। यह आंकड़ा 6 अगस्त की बारिश की गलत प्रविष्टि के कारण आया था। 6 अगस्त के लिए वास्तविक बारिश 18.7 मिमी थी, लेकिन आंकड़ों की तालिका में गलती से 56 मिमी दर्ज कर दिया गया था।

हालांकि, 6 अगस्त से रोजाना जारी किए जा रहे दिल्ली मौसम बुलेटिन में बारिश का आंकड़ा सही दर्ज किया गया था।

आईएमडी ने इस गलती को सुधार दिया है। अब सफदरजंग में कुल संचयी बारिश का सही आंकड़ा 197.2 मिमी प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी सफदरजंग की कुल बारिश 230.5 मिमी नहीं, बल्कि 197.2 मिमी है।