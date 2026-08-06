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तराई में दिनभर छाए रहे बादल, बूंदाबांदी तक सिमटी बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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इटवा में बुधवार को मौसम का मिजाज बदलता रहा। अधिकांश स्थानों पर बारिश नहीं हुई लेकिन कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। अधिकतम तापमान 32.5°C और न्यूनतम 25.8°C रहा। मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जिससे गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद है।

तराई में दिनभर छाए रहे बादल, बूंदाबांदी तक सिमटी बारिश

इटवा, हिन्दुस्तान संवाद। तराई के आंगन में बुधवार को पूरे दिन मौसम का मिजाज बदला-बदला रहा। सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे, लेकिन अधिकांश स्थानों पर बारिश नहीं हुई। दोपहर में कुछ देर के लिए धूप निकली, जिसके बाद फिर से बादलों ने आसमान को ढक लिया। इस दौरान क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन इससे गर्मी और उमस से लोगों को खास राहत नहीं मिल सकी।शाम के समय भी थोड़ी देर धूप निकलने से वातावरण में नमी के साथ उमस बढ़ गई। बदलते मौसम के बीच बुधवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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दिन में कई बार बादलों और धूप की आंख-मिचौली का दौर चला। बारिश न होने से हवा में नमी बनी रही, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। राज्य कृषि मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तराई में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। इसके प्रभाव से अगले चार से पांच दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बीच-बीच में गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। उन्होंने किसानों को मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने से तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है और उमस से भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लगातार बदल रहे मौसम पर प्रशासन और किसान दोनों की नजर बनी हुई है। तराई में मानसून की सक्रियता बढ़ने से खरीफ फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना जताई जा रही है, जबकि आमजन को भी अच्छी बारिश का इंतजार है।

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