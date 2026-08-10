Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

मौसम में बदलाव के कारण मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। सोमवार को 1824 मरीजों ने इलाज कराया, जिनमें खांसी, सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मामले आम हैं। डॉक्टरों ने एहतियात बरतने और घरेलू उपायों के प्रभाव की जानकारी दी।

मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की भीड़

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में साफ दिखाई देने लगा है। सोमवार को इलाज के लिए मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। अस्पताल में कुल 1824 मरीजों ने पर्चा कटवाकर डॉक्टरों से इलाज कराया। इस दौरान डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज करने के साथ-साथ एहतियात बरतने की सलाह भी दी। जानकारी के अनुसार फिजिशियन विभाग और बालरोग विभाग की ओपीडी में सबसे अधिक मरीज खांसी, सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार के रहें, वहीं त्वचारोग विभाग की ओपीडी में खुजली और लाल चकत्ते की शिकायत लेकर पहुंचे। सुबह से ही पंजीकरण काउंटर से लेकर विभिन्न विभागों की ओपीडी तक मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं।

ये भी पढ़ें:वायरल बुखार की चपेट में आ रहे लोग, बरतें सावधानी

मरीजों के अनुभव

पभोषा से आए मरीज अमित कुमार ने बताया कि पिछले दो दिनों से गले में खराश और जुकाम की समस्या थी। घरेलू उपचार से राहत नहीं मिली तो अस्पताल आना पड़ा। वहीं, मंझनपुर के सुनील कुमार ने बताया कि मौसम बदलने के बाद बुखार और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर ने जांच के बाद दवा लेने और आराम करने की सलाह दी है।

डॉक्टर्स की सलाह

वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. संजीव सिंह ने बताया कि मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण वायरल संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। तापमान में बदलाव से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होने पर सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत हो सकती है। उन्होंने मरीजों को पर्याप्त पानी पीने, संतुलित आहार लेने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दी। त्वचा रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उमस और पसीने के कारण खुजली और त्वचा संबंधी समस्याओं के मरीज भी बढ़ रहे हैं। लोगों को साफ-सफाई रखने, पसीने से भीगे कपड़े तुरंत बदलने और बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई दवा न लेने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी या लक्षण लगातार बने रहने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

-------

मरीजों का आंकड़ा- मंगलवार को 812, बुधवार को 915, गुरुवार को 568, शुक्रवार को 1766, शनिवार को 1250, रविवार को अवकाश, सोमवार को 1824 मरीज ओपीडी में आए।

सामान्य प्रश्न

मौसम में बदलाव के कारण मरीजों की संख्या क्यों बढ़ी है?
मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण वायरल संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News Hospital
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।