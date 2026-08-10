मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की भीड़

मौसम में बदलाव के कारण मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। सोमवार को 1824 मरीजों ने इलाज कराया, जिनमें खांसी, सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मामले आम हैं। डॉक्टरों ने एहतियात बरतने और घरेलू उपायों के प्रभाव की जानकारी दी।

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में साफ दिखाई देने लगा है। सोमवार को इलाज के लिए मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। अस्पताल में कुल 1824 मरीजों ने पर्चा कटवाकर डॉक्टरों से इलाज कराया। इस दौरान डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज करने के साथ-साथ एहतियात बरतने की सलाह भी दी। जानकारी के अनुसार फिजिशियन विभाग और बालरोग विभाग की ओपीडी में सबसे अधिक मरीज खांसी, सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार के रहें, वहीं त्वचारोग विभाग की ओपीडी में खुजली और लाल चकत्ते की शिकायत लेकर पहुंचे। सुबह से ही पंजीकरण काउंटर से लेकर विभिन्न विभागों की ओपीडी तक मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं।

मरीजों के अनुभव पभोषा से आए मरीज अमित कुमार ने बताया कि पिछले दो दिनों से गले में खराश और जुकाम की समस्या थी। घरेलू उपचार से राहत नहीं मिली तो अस्पताल आना पड़ा। वहीं, मंझनपुर के सुनील कुमार ने बताया कि मौसम बदलने के बाद बुखार और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर ने जांच के बाद दवा लेने और आराम करने की सलाह दी है।

डॉक्टर्स की सलाह वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. संजीव सिंह ने बताया कि मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण वायरल संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। तापमान में बदलाव से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होने पर सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत हो सकती है। उन्होंने मरीजों को पर्याप्त पानी पीने, संतुलित आहार लेने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दी। त्वचा रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उमस और पसीने के कारण खुजली और त्वचा संबंधी समस्याओं के मरीज भी बढ़ रहे हैं। लोगों को साफ-सफाई रखने, पसीने से भीगे कपड़े तुरंत बदलने और बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई दवा न लेने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी या लक्षण लगातार बने रहने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

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मरीजों का आंकड़ा- मंगलवार को 812, बुधवार को 915, गुरुवार को 568, शुक्रवार को 1766, शनिवार को 1250, रविवार को अवकाश, सोमवार को 1824 मरीज ओपीडी में आए।