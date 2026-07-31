Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मौसम का बदला मिजाज,जिला अस्पताल में बढ़ी डिहाइड्रेशन के मरीजों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

मौसम में बदलाव और गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिला अस्पताल में OPD और इमरजेंसी वार्ड में डिहाइड्रेशन, उल्टी-दस्त और तेज बुखार के कारण लोग पहुँच रहे हैं। यह समस्या जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

मौसम का बदला मिजाज,जिला अस्पताल में बढ़ी डिहाइड्रेशन के मरीजों की भीड़

​मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव और चढ़ते पारे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। जिला अस्पताल में इन दिनों ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पताल में आने वाले मरीजों में सबसे अधिक संख्या डिहाइड्रेशन, उल्टी-दस्त, तेज बुखार और चक्कर आने की शिकायत वाले लोगों की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Weather Rampur Latest News Hospital अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।