बदला मौसमः दिल्ली-एनसीआर में फिर लौटी ठंड, घने कोहरे से सड़क-रेल व हवाई यातायात प्रभावित

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले दो-तीन दिनों में सर्दी में कमी के बाद आज से फिर गलन बढ़ी है और कोहरे की सफेद चादरों में पूरा दिल्ली-एनसीआर लिपटा है। दरअसल ये ठंड पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से बढ़ी । मौसम विभाग की मानें तो अगले 48 घंटे में ठंड के और भी अधिक बढ़ने का अनुमान है।

Dense fog seen in parts of Delhi in the early morning hours; #Visuals from Delhi-Noida-Direct Flyway pic.twitter.com/ZL6NwSohmU