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मौसम की बेरुखी से किसानों की बढ़ी चिंता, गहराया सिंचाई संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर में मौसम की बेरुखी ने किसानों और आम लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं हुई, जिससे धान की सिंचाई मुश्किल हो गई है। गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। हालाँकि बाजार में सावन माह की छुट्टियों की वजह से हलचल बढ़ी है।

मौसम की बेरुखी से किसानों की बढ़ी चिंता, गहराया सिंचाई संकट
मौसम की बेरुखी से किसानों की बढ़ी चिंता, गहराया सिंचाई संकट

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मौसम की बेरुखी ने किसानों समेत आम लोगों की समस्या को बढ़ाकर रख दिया है। बीते एक सप्ताह से बारिश नहीं हुई है। जिससे धान की सिंचाई के लिए जहां किसानों को व्यापक मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है, वहीं गर्मी व उमस से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि शुक्रवार दोपहर बाद पांच मिनट तक फुहारे जैसी बारिश देखने को मिली। इसके बाद धूप निकल गया। इस बार अब तक मानसून की सक्रियता प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाई है। आसमान में बादल तो प्रतिदिन छाए रहते हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती है।

जिससे इन दिनों गर्मी व उमस का प्रभाव बढ़ गया है। शुक्रवार को भी धूप छांव का खेल चलता रहा। कई बार तेज धूप निकल आने से लोगों की समस्याएं बढ़ी रहीं। गर्मी व उमस से लोग बेचैन दिखे। हालांकि हवा चलने से कुछ राहत बीच बीच में मिल जा रही थी। सड़कों पर चलने वाले लोगों को भी उमस से खासी परेशानी हुई। बिजली की आवाजाही भी लोगों के लिए सिरदर्द बनी रही। हालांकि दूसरे पहर आसमान में अचानक काले बादल छा गए। जिसके बाद बूंदाबादी का दौर शुरू हो गया। लोगों को लगा कि अब बारिश होगी, लेकिन पांच मिनट बाद लोगों यह उम्मीद भी टूट गई। बूंदाबादी का दौर थम गया और धूप ने दस्तक दे दी। नतीजा यह हुआ कि लोग उमस से खासे परेशान हो गए। हालांकि कुछ देर बाद फिर से आसमान में बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हो सकी। दूसरी तरफ बाजारों में अब रौनक बढ़ने लगी है। दरअसल सावन माह का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में जरूरी सामग्रियों की खरीदारी के लिए लोग बाजारों का रुख करने लगे हैं। जिससे दुकानदारों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है।

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