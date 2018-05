मौसम अलर्टः 6 राज्यों में आज भी आ सकता है तूफान, कल की आंधी से 64 की मौत 

मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है। वहीं इससे पहले रविवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में आंधी के साथ बारिश ने जमकर कोहराम मचाया। इस आंधी और तूफान के कारण देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 64 हो गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के कई हिस्सों में आई तेज आंधी से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया।

6 राज्यों में आज चल सकती हैं 50 से 60 किमी रफ्तार की हवाएं

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बादल गरजने की चेतावनी दी है। इन इलाकों में 50-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलांगना, रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ आंधी की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा ओडिशा के दूरदराज के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के कई इलाकों में धूलभरा तूफान उठ सकता है।

15 मई यानी कल के लिए अलर्ट जारी

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफान का अलर्ट, ओले भी गिर सकते हैं। ओडिशा और दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में तेज हवाओं के साथ आंधी का अलर्ट दिया गया है। राजस्थान और विदर्भ के कुछ इलाकों में लू के थपेड़े परेशान करेंगे।

इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी-तूफान का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की चेतावनी जारी की थी।

उत्तर प्रदेश में 39 की मौत

39 people died & 53 have been injured due to the storm. We have been ordered to give compensation in next 24 hours to all of them: Sanjay Kumar, Relief Commissioner on 39 deaths due to the storm. pic.twitter.com/9gsAOLb1Kg