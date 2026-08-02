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अगले दो घंटे में कोल्हान क्षेत्र में हो सकती है बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में उमस भरी गर्मी के बाद रविवार शाम को कोल्हान के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि झारखंड के अन्य जिलों में भी बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। शनिवार को भी जमशेदपुर में बारिश हुई थी।

अगले दो घंटे में कोल्हान क्षेत्र में हो सकती है बारिश

जमशेदपुर । दिन भर उमस वाली गर्मी के बाद रविवार की शाम में कोल्हान के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। जय अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ कोल्हान ही नहीं बल्कि झारखंड के कई अन्य जिलों में भी देश शाम बारिश हो सकती है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जानकारी होगी शनिवार की शाम में जमशेदपुर में बारिश होने के बाद रविवार का आसमान में हल्की बादल और धूप दोनों रहे लेकिन बारिश नहीं हुई जिससे गर्मी के साथ उमस भी थी।

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