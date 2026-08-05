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दिनभर उमस के बाद शाम को बरसे काले बादल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में मंगलवार को मौसम में अचानक बदलाव आया। शाम छह बजे काली घटाएं घिर आईं और हल्की से मध्यम बारिश हुई। दिनभर की गर्मी के बाद मौसम विभाग ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिनभर उमस के बाद शाम को बरसे काले बादल

मुरादाबाद। मंगलवार शाम मौसम ने करवट बदली। शाम छह बजे आसमान पर काली घटा घिर आई और शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मंगलवार को दिनभर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग द्वारा मंगलवार को काफी तेज बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। जिसके अनुरूप लोगों ने बारिश कम ही होने की बात महसूस की। दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जोकि, सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को आसमान पर आंशिक तौर से बादल छाए रहेंगे।

कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

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