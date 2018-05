मौसम अलर्टः दिल्ली, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में आज आ सकता है तूफान, चेतावनी जारी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी ) ने चेतावनी दी कि दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज तूफान आ सकता है। वहीं, राजस्थान के कई हिस्सों में अगले दो दिनों में धूल भरी आंधी चल सकती है। उत्तराखंड में आज शाम तक तूफान और ओलावृष्टि की आशंका है।

Uttarakhand: Hail, thunderstorm & squall likely to occur in isolated areas in Garhwal and Kumaon region starting from today afternoon/evening, in next 24 hours.