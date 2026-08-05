मौसम बदला, कल मूसलाधार बारिश के आसार

मुंगेर जिले में सोमवार रात से बूंदाबांदी और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव आया है। कृषि विज्ञान केंद्र ने आगामी 5 दिनों में बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव की चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे उर्वरक का छिड़काव न करें और मवेशियों को सुरक्षित रखें।

​मुंगेर, निज संवाददाता। ​जिले में सोमवार देर रात से ही शुरू हुई रुक-रुक कर बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। लगातार हो रही रिमझिम फुहारों से जहां आम जनमानस को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने आने वाले अगले पांच दिनों के लिए वर्षापात और तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर बादलों का डेरा रहा और गरज के साथ 15.7 मिमी वर्षापात दर्ज किया गया। बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में हल्की जलजमाव की स्थिति बनी रही, जबकि हवा की रफ्तार 4 किमी प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई।

अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान ​कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक मुकेश कुमार के अनुसार, आगामी 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जिले में 5 अगस्त से 9 अगस्त तक बारिश और तापमान में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि ​5 अगस्त (बुधवार) को यानि आज जिले में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस दिन सर्वाधिक 41.9 मिमी वर्षापात होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि हवा की गति बढ़कर 11 किमी प्रति घंटा हो सकती है। वहीं ​6 अगस्त (गुरुवार) को काले बादलों के बीच मध्यम वर्षा होगी और लगभग 12.7 मिमी वर्षापात की संभावना है। तापमान 31/26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जबकि ​7 अगस्त (शुक्रवार) को हल्की बारिश और फुहारें पड़ेंगी। वर्षापात घटकर 2.4 मिमी रह जाएगा, लेकिन 18 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। ​8 अगस्त (शनिवार) को दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छंटेंगे। हल्की बारिश के साथ 2.1 मिमी वर्षापात दर्ज हो सकता है। इसके अलावा ​9 अगस्त (रविवार) को बारिश में कमी आएगी। केवल 0.6 मिमी की छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं, जिसके बाद धूप निकलने से अधिकतम तापमान उछलकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

किसानों के लिए केवीके वैज्ञानिक की सलाह ​केवीके के कृषि वैज्ञानिक मुकेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि बुधवार को होने वाली 41.9 मिमी की भारी बारिश धान की फसल के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। हालांकि, जिन खेतों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, वहां किसानों को तुरंत नालियां साफ करने की सलाह दी गई है, ताकि धान के पौधों को नुकसान न पहुंचे। वैज्ञानिक ने किसानों को यह भी सुझाव दिया है कि आगामी दो दिनों तक फसलों में किसी भी प्रकार के उर्वरक (खाद) या कीटनाशक का छिड़काव न करें, अन्यथा बारिश के पानी के साथ दवाएं बह जाएंगी। जिले में लगातार आर्द्रता 70% से 80% के बीच रहने के कारण वैज्ञानिकों ने मवेशियों को खुले में न बांधने और वज्रपात के समय पक्के मकानों में शरण लेने की अपील की है।