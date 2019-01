Weather Alert: दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई सुबह, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी

दिल्ली एनसीआर में सोमवार शाम से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है। यह सिलसिला सोमवार-मंगलवार की रात भी जारी रहा। दिल्ली के कुछ इलाकों में मंगलवार सुबह जहां तेज बारिश से दिल्लीवालों की सुबह हुई। वहीं घना अंधेरा छा गया और वाहनों को लाइट जलानी पड़ी। गुरुग्राम में मौसम के कारण जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। यहां रात से रूक-रुक कर बारिश जारी है। जिस कारण शहर के कई सेक्टरों में बिजली की दिक्कत हो रही है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कुछ इलाकों में मंगलवार सुबह बारिश के साथ औले भी पड़े। दिल्ली में सोमवार दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश और तेज हवा से ठंड बढ़ गई। इससे दिन का तापमान छह डिग्री तक गिर गया। वहीं वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी 3 के आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता बेहद 'खराब' श्रेणी में पीएम 2.5 का स्तर 220 और पीएम 10 का स्तर 232 पर पहुंचे

श्रीनगर से चार उड़ानें रद्द

श्रीगनर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब मौसम के कारण विमानों का परिचालन बाधित रहा। यहां आने-जाने वाली 27 उड़ानों में से चार उड़ानों को रद्द कर दिया गया। सोमवार सुबह से रुक-रुक कर हो रही बारिश और खराब दृश्यता की वजह से 11 विमानों के परिचालन में देरी भी हुई।

#WATCH Jammu And Kashmir: Snow clearing operation is underway at Mughal Road in Rajouri, following heavy snowfall. pic.twitter.com/qosGgx2FYt