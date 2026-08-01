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जिले में पिछले साल की तुलना में 60 फीसदी कम बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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जिले में पिछले साल की तुलना में 60 फीसदी कम बारिश जिले में पिछले साल की तुलना में 60 फीसदी कम बारिश

जिले में पिछले साल की तुलना में 60 फीसदी कम बारिश

इस साल दस्तक के साथ मानसून की स्थिति अच्छी नहीं रही। कमजोर मानसून के कारण बारिश का हाल ठीक नहीं है। बरसात के दो माह (जून व जुलाई) बीत जाने के बाद भी जिले में सामान्य से कम बारिश हुई है। अब तक जिले में सामान्य 412 की तुलना में 204 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। यानी सामान्य से 50 फीसदी कम, जबकि पिछले साल (दो माह) की तुलना में 60 प्रतिशत कम बारिश हुई है। बीते साल 2025 के दो माह में 412 की तुलना में 530 एमएम बारिश हुई थी। अब तक पिछले साल सामान्य से 30 फीसदी अधिक, जबकि इस साल नार्मल से 50 फीसदी कम बारिश हुई है। मगध में सबसे अधिक अरवल में वर्षा हुई

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बारिश की स्थिति

मगध प्रमंडल के पांच जिलों में सबसे अधिक बारिश जहानाबाद और सबसे कम अरवल जिले में हुई। मौसम विभाग के अनुसार, जहानाबाद में सामान्य से 64 फीसदी कम यानी 409 की जगह 147.5 एमएम और अरवल में नार्मल से 27 फीसदी ही कम 749.7 की जगह 545 बारिश हो चुकी है। इसी तरह नवादा व औरंगाबाद में सामान्य से 44 फीसदी कम बरसात हुई है। नवादा में 405.5 की जगह 2271. और औरंगाबाद में 420.3 की तुलना में 237.1 एमएम बारिश है।

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जिलों में विसंगति

सबसे कम जहानाबाद और सबसे अधिक सीवान में हुई बारिश

दो माह बीतने के बाद गया व मगध के साथ सूबे में भी बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 42 फीसदी कम यानी 503.8 की जगह 291.7 एमएम वर्षा हुई है। प्रदेश में सबसे कम बारिश जहानाबाद में सामान्य से 64 प्रतिशत कम। वहीं सिवान में नार्मल से सामान्य से महज चार फीसदी ही कम वर्षा हुई है। सीवान में 439.1 की तुलना में 421.5 एमएम वर्षा हो चुकी है। लखीसराय में नार्मल से मात्र नौ प्रतिशत कम बरसात है। बाकी के जिलों में 20 फीसदी से 60 फीसदी तक कम बारिश है।

कम वर्षा के कारण

लो प्रेशर एरिया का प्रभाव कमजोर रहने से नहीं हो रही बारिश

मौसम विशेषज्ञ एसके पटेल ने बताया कि जून में पहले सप्ताह में मानसून ठीक रहा। इसके बाद मानसून ब्रेक कर गया। मानसून तराई वाले क्षेत्र में लंबे समय तक रहा गया। ऐसी स्थिति में मासनून के कमजोर रहने के कारण बारिश कम हुई है। बताया कि साथ ही बंगाल की खाड़ी में कई बार लोग प्रेशर एरिया बना है। लेकिन, इसकी सक्रियता सामान्य से नीचे रहा। लोग प्रेशर के बाद बना डिप्रेशन का मूवमेंट भी एमपी की ओरसे गुजरात चला गया। बताया कि अगस्त में भी बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन, बारिश नहीं हो रही है। पहले हफ्ते में भी अच्छी बारिश का अनुमान नहीं है। बादल तो छाएंगे लेकिन हल्की बारिश के ही आसार हैं। सामान्य से कम ही बारिश होने का अनुमान है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस साल कुल कितनी वर्षा हुई है?
अब तक जिले में सामान्य 412 की तुलना में 204 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है।
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