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देहात में इंटरनेट की समस्या से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमजोर सुविधा के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं और शैक्षणिक वीडियो तक पहुंच में कठिनाइयां आ रही हैं। नेटवर्क बाधित होने से छात्र परीक्षा व असाइनमेंट समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

देहात में इंटरनेट की समस्या से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित

सीवान। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट सुविधा के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल नोट्स और शैक्षणिक वीडियो तक समय पर पहुँच नहीं होने से छात्रों को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में नेटवर्क बार-बार बाधित होने से छात्र ऑनलाइन परीक्षा और असाइनमेंट भी समय पर पूरा नहीं कर पाते। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहतर इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की व्यवस्था करना भी चुनौती बना हुआ है।

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