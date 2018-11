हम अहमदाबाद का नाम बदलने पर विचार कर रहे हैं: विजय रूपाणी

देश में शहरों और सड़कों का नाम बदलने का दौर चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या करने का फैसला लेने के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद का नाम बदलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बुधवार को गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन भाई पटेल ने कहा था कि सरकार अहमदाबाद का नाम बदलने का विचार कर रही है। इसके बाद गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। अगर ऐसा हुआ तो अहमदाबाद शहर का नाम कर्णावती हो जाएगा।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने कहा है कि पिछले काफी समय से अहमदाबाद का नाम बदलने की मांग की जा रही है। अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने की मांग हो रही है। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई को पूरा करने में हमें लोगों का सहयोग मिला तो हम नाम बदलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि लोग अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा तो इसे बदल दिया जाएगा।

We are contemplating changing the name of Ahmedabad to Karnavati, the talks of which have been going on since a long time. Concrete steps will be taken after looking at it from legal and all other angles. We will think about it in the time to come: Gujarat CM Vijay Rupani pic.twitter.com/9bVJiHo4ED