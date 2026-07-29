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वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन की नाप करने पहुंची राजस्व टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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नव निर्मित हो रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन की नाप करने पहुंची राजस्व टीम मेजा। एसडीएम मेजा के निर्देश पर तीसरी बार पहुंचे नायब तहसीलदार मेजा नंद

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन की नाप करने पहुंची राजस्व टीम

एसडीएम मेजा के निर्देश पर तीसरी बार पहुंचे नायब तहसीलदार ने जल जीवन मिशन के तहत निर्मित हो रहे वाटर ट्रींटमेंट प्लांट के लिए जमीन की नापजोख करवाई। राजस्वकर्मी के साथ पहुंचे नायब तहसीलदार ने बताया कि जमीन का निराकरण करने के लिए सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जगह कितनी है, इसकी नाप की गई है। इसके बाद जमीन कम पड़ने पर पास की जमीन ली जाएगी। बताया कि डीएम के निर्देश पर एसडीएम मेजा ने टीम गठित कर रखी है, जिसमें राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र शर्मा, लेखपाल अजय भारतीया, कुलदीप यादव, घनश्याम तिवारी, धवल पांडेय, अमरनाथ, छेदीलाल, पंकज यादव, मलखान सिंह टीम में शामिल रहे। इस अवसर पर उपस्थित रहे पूर्व प्रधान सिंगारी देवी के प्रतिनिधि बेचन निषाद ने बताया कि 19 जुलाई 2023 से वाटर ट्रीटमेंट का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक 70 फीसदी काम हो पाया है। निर्माण कार्य के आरंभ से ही जल जीवन मिशन से संबधित जिम्मेदार अपने कार्य के प्रति संजीदा नहीं रहे हैं। केन्द्र व प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन योजना के धन से निर्मित हो रहे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में पारदर्शिता से कार्य नहीं हो पा रहा है। कुछ माह पहले सांसद उज्जवलरमण सिंह ने निर्माण कार्यो का जायजा लिया था, जिसमें उन्होंने साथ रहे,जल निगम के अधिशाषी अभियंता से सवाल किया था कि निर्माण कार्य आरंभ होने से पहले गंगा के जल की जांच उन्होंने करवाई है, पर्यावरण की एन ओ सी लेकर कार्य शुरू किया जाना चाहिए था, सांसद के बाद का जवाब अधिशाषी अभियंता नहीं दे सके थे।

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समय पर नहीं हो सका कार्य पूरा

मेजा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मेजा ही नहीं तहसील कोरांव को मिलाकर कुल 453 गांवों को शुद्ध पानी की सप्लाई किए जाने की बात है। 19 जुलाई 2023 से कार्य शुरू हुआ, जिसे 18 जुलाई 2025 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन महाकुम्भ व बजट समय पर न मिलने से कार्य में देरी हुई। लोटाढ़ गांव के अनिल कुमार सहित कई गांवों के लोगों ने बताया कि पाइप बिछाने के नाम पर सड़क को संबधित ठेकेदारों ने तोड़वा दिया है। उधर कोरांव के अन्य गांवों में पहुंचने वाली पाइप बिछाने के कार्य में लापरवाही की गई है।

सामान्य प्रश्न

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कब शुरू हुआ था?
जल जीवन मिशन के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 19 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था।

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