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प्रभारी मंत्री ने की पेयजल परियोजना की समीक्षा, समय पर पूरा करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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प्रभारी मंत्री ने कहा- गुणवत्ता से समझौता नहीं, तीन शहरों को मिलेगा सोन नदी का शुद्ध पेयजल स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स सस स स स स सस स स स स स स स स स सस

प्रभारी मंत्री ने की पेयजल परियोजना की समीक्षा, समय पर पूरा करने का निर्देश

समाहरणालय के सभा कक्ष में बुधवार को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की मंत्री सह औरंगाबाद की प्रभारी मंत्री रमा निषाद ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सोन नदी के सतही जल पर आधारित औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी नगरों की महत्वाकांक्षी पेयजलापूर्ति परियोजना की समीक्षा की।

परियोजना की प्रगति

डीएम अभिलाषा शर्मा ने बताया कि लगभग 1420.75 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना की वित्तीय प्रगति 71.67 प्रतिशत और भौतिक प्रगति 81.18 प्रतिशत हो चुकी है। समीक्षा के दौरान एनिकट के पुनर्निर्माण, इंटेक वेल, 206 एमएलडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पंप हाउस, विभिन्न संरचनाओं तथा पाइपलाइन बिछाने के कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि अधिकांश प्रमुख निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं।

निर्माण कार्यों का निर्देश

प्रभारी मंत्री ने शेष कार्यों में तेजी लाते हुए सभी निर्माण समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना पूरी होने पर तीनों शहरों के लाखों लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध होगा। बैठक में श्री सीमेंट और एनपीजीसीएल के प्रतिनिधियों को सीएसआर मद से जनहित के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया।

नियमित मॉनिटरिंग

डीएम ने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी को नियमित मॉनिटरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, कार्यपालक अभियंता और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

FAQs

इस परियोजना की लागत क्या है?
इस परियोजना की लागत लगभग 1420.75 करोड़ है।

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