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पानी और परियोजना की महत्ता जानकर करें देखरेख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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संशोधितफोटो- 1कैप्सन- जल अपर्ण कार्यक्रम में प्रतिभाग करते ग्रामीणजनपानी और परियोजना की महत्ता जाने, करें देखरेखजल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामी

पानी और परियोजना की महत्ता जानकर करें देखरेख

ललितपुर। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं की बागडोर ग्रामीणों के हाथ सौंपने के लिए जल अपर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सैदपुर-कुम्हैड़ी ग्राम समूह पेयजल परियोजना से जुड़े 12 ग्रामों में भी ग्रामीणों को पानी और परियोजना की महत्ता बताई गई। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में पन्द्रह पाइप पेयजल योजनाओं के तहत पांच सौ से अधिक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों व्यक्तियों को जलापूर्ति की जा रही है। कई हजार करोड़ रुपये से तैयार इन परियोजनाओं और इसके शुद्ध पेयजल के सदुपयोग के लिए ग्रामीणों को जल अपर्ण कार्यक्रम से प्रेरित किया जा रहा है।

जल अर्पण कार्यक्रम की महत्वता

ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित व सतत पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सामुदायिक स्वामित्व प्रदान करने के लिए सैदपुर-कुम्हैड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना से जुड़े 12 ग्रामों में चरणबद्ध रूप से जल अर्पण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन, अनुरक्षण ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल स्वच्छता समितियों को सामुदायिक सहभागिता के साथ हस्तांतरित किया गया। जल अर्पण का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित करना तथा पेयजल योजनाओं के दीर्घकालिक एवं सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों, एफटीके महिलाओं, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर जल संरक्षण, जल गुणवत्ता की निगरानी, जल स्रोतों के संरक्षण तथा पेयजल योजनाओं के नियमित संचालन, रखरखाव के सम्बन्ध में भी जागरुकता प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों ने घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पर प्रसन्नता जताई।

शुद्ध जलापूर्ति करने वाले ग्राम

इन ग्रामों हो रही शुद्ध जलापूर्ति

ललितपुर। सैदपुर-कुम्हैड़ी ग्राम समूह पेयजल परियोजना के तहत खिरियालटकनजूं, हंसेरो, मदनपुर, भौंती मड़ावरा, जलंधर, नीमखेड़ा, साढूमल, धवा, दिदौनिया, सैदपुर, रमेशरा, करौंदा में शुद्ध पेयजल की आपूति हो रही है। इन गांवों में जल अपर्ण कार्यक्रम आयोजित करते लोगों को पानी की महत्ता बताई गई और सदुपयोग करने की अपील की गई।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

जल अपर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
जल अपर्ण का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित करना तथा पेयजल योजनाओं के दीर्घकालिक एवं सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है।
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