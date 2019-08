दिल्ली-NCR में भारी बारिश से जल-जमाव, हिमाचल में भूस्खलन से एनएच बाधित

दिल्ली एनसीआर में शनिवार की रात जमकर बारिश हुई। रविवार की सुबह भी बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहा। बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। हालांकि, छुट्टी का दिन होने के चलते आज सड़कों पर आम दिनों की तुलना में गाड़ियों की आवाजाही कम है, उसके बावजूद लोगों को जल जमाव के चलते खासे परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है।

कुल्लू मनाली रास्ते पर भार वाहनों पर रोक

उधर, हिमाचल प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुई है। जिसकी वजह से कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। प्रशासन की तरफ से फिलहाल यहां पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, छोटी गाड़ियां का आना जाना जारी है।

Himachal Pradesh: National Highway 3 between Manali and Kullu partially damaged due to landslide and heavy rain. Movement of heavy vehicles stopped, light vehicles still plying pic.twitter.com/KqT9BZLuWZ